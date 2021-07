Pan Marek z Inowrocławia opłacał za życia polisę. Gdy zmarł... zaczęła się walka rodziny o odszkodowanie

Inowrocławianka twierdzi, że ubezpieczyciel od początku rzucał rodzinie kłody pod nogi tylko po to, żeby opóźnić wypłatę odszkodowania: - Jak brat płacił regularnie składki, to było wszystko w porządku, a gdy teraz krewnym należą się pieniądze z jego polisy, na każdym kroku robi się nam problemy. Czy to nie powinno być tak: przedstawiamy akt zgonu ubezpieczonego, nasze dane i dostajemy pieniądze?

Pismo za pismem

Pani Aldona opowiada, że jej brat był ubezpieczony na 10 tys. zł w Compensie. Uposażył dwie osoby - ją i ojca, po 5 tys. zł. Zmarł 23 lutego tego roku.