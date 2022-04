Pan Paweł na wózku inwalidzkim ma wreszcie piękne mieszkanie w Bydgoszczy

- Sponsorzy podarowali część materiałów, a ekipy pomagały mi za darmo w pracach - opowiada 43-latek. - Gdybym miał płacić za samą robociznę, wyszłoby około 150 tysięcy złotych. Materiały kosztowały jakieś 70 tys. zł. Wszystko musi być dostosowane do moich potrzeb, to nie mój wymysł. Skąd miałbym brać? Mój dochód wynosi 1200 złotych, w tym jest już 500 plus dla niepełnosprawnego. Trzeba było wymienić okna i drzwi, docieplić ściany, żeby grzyb nie wszedł. To był dopiero początek. Potem było skuwanie wszystkiego wewnątrz.