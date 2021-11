Pan Paweł z Bydgoszczy dostał mieszkanie od gminy. Nie do zamieszkania, a do remontu

Pan Paweł jest z zawodu cieślą. Musiał jednak przerwać pracę. - Długo mnie leczono, aż w 2013 roku posadzono na wózku inwalidzkim - wspomina. - Mam uszkodzony kręgosłup, tzw. wieloogniskowe uszkodzenie mózgu i niedowład nóg. Zaczęło się przed laty od niby zwyczajnego mrowienia w rękach i nogach. Zrobiłem się dziwnie słaby, ręce i nogi odmawiały posłuszeństwa. Lekarze długo leczyli mnie na kręgosłup, a okazało się, że to błąd. Cierpię na pochodną stwardnienia rozsianego.

Nie miał własnego mieszkania, więc wprowadził się do swojej partnerki, na czwarte piętro w bloku bez windy. - Codziennie jednak byłem na dworze. Nie umiem żyć w zamknięciu.

Z partnerką się rozstał. - Nie stać mnie na zakup mieszkania - przyznaje pan Paweł. - Żyję za niecałe 1300 złotych miesięcznie. To zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny plus 500 plus dla niepełnosprawnego. W 2020 roku złożyłem wniosek do miasta o przydział mieszkania z zasobów gminy.