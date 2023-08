Pani skąpo ubrana trzyma tabliczkę z napisem "Szukam męża" i spaceruje po Bydgoszczy

- Tę reklamę można również rozpatrywać jako eksperyment społeczny połączony z marketingowym działaniem - na forum wypowiadał się specjalista ds. marketingu w międzynarodowym przedsiębiorstwie. - Tyle że przekaz nie do końca mógł trafić do odpowiedniej grupy docelowej. Modelką, niby poszukującą męża, interesowali się bardziej panowie niż damska część przypadkowej publiczności. Mężczyźni raczej z zabiegów depilacji nie korzystają. To jest minus reklamy. Następny jest taki, że nie od razu wiadomo, co kryje się za informacją „Szukam męża”.