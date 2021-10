Paraliż w kujawsko-pomorskiej ochronie zdrowia? - Odejście ratowników stało się faktem - mówi ratownik medyczny z Brodnicy

Ratownicy w województwie kujawsko-pomorskim nie wyjeżdżają do pacjentów

Przypomnijmy, że protestujący ratownicy medyczni wnioskują o podwyżki, odpowiednie traktowanie, wprowadzenie ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych oraz o wprowadzenie urlopu szkoleniowego, a także, jak nam powiedzieli, o szacunek.

W piątek, 1 października żadna karetka nie wyjeżdża do pacjentów w powiecie aleksandrowskim i w powiecie inowrocławskim, a w powiecie włocławskim tylko dwie. W czwartek, 30 września 23 ratowników ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w szpitalu w Grudziądzu złożyło miesięczne wypowiedzenia.

- Dzisiaj ta sytuacja w województwie zrobiła się nieciekawa, bo jednak te karetki stanęły. Odejście ratowników stało się faktem. Nie wierzyli w to, że odejdą. Może chcieli sprawdzić, a teraz zaczną normalnie rozmawiać

- przekazał nam ratownik z Brodnicy.

Także we wspomnianej Brodnicy jak dotąd nie doszło do porozumienia. W środę, 29 września brodniccy ratownicy spotkali się z dyrektorem szpitala Dariuszem Szczepańskim. Spotkanie zorganizowano, aby dalej negocjować - warto podkreślić, że nie zakładano, że tego dnia dojdzie do porozumienia. Dyrektor szpitala zaproponował ratownikom najniższą stawkę ustaloną w ramach porozumienia z ubiegłego tygodnia między ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Zaznaczmy, że minimalna stawka za godzinę pracy ma wynosić 40 zł i nie obejmuje dodatku wyjazdowego. Do tego należy doliczyć 30 procent przywróconego po latach dodatku wyjazdowego za szkodliwe warunki pracy.