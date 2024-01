Parkrun Toruń. Biegli i maszerowali razem z Orkiestrą. Zobaczcie zdjęcia

Biegaj, truchtaj, maszeruj, pomagaj! To nasze motto na sobotę. Zapraszamy do lasku Na Skarpie debiutantów, gości i stałych bywalców na orkiestrową edycję parkrun Toruń - zapraszali organizatorzy cotygodniowych spotkań miłośników aktywnego spędzania czasu.

Bo tym razem uczestnikom parkrun Toruń towarzyszyła Orkiestra - chętni dołączyli się do 32. Finału WOŚP (28 stycznia), który tym razem odbywa się pod hasłem "Tu wszystko gra OK!". Cel 32. finału to: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.

PARKRUN TORUŃ 27.01.2024. ZDJĘCIA: