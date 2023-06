Patryk Perliński walczy o wyjątkowego hat tricka. Trzeci triumf w "Piłkarskich Orłach"

Napastnik Chemika Moderatora Bydgoszcz już dwukrotnie triumfował w „Piłkarskich Orłach”. Robi wszystko, by zdobyć medal po raz trzeci.

Patryk Perliński triumfował w lutowej i majowej edycji „Piłkarskich Orłów” w województwie kujawsko-pomorskim. Napastnik Chemika nie zamierza rezygnować z walki również w czerwcu. Podczas ostatniego meczu przeciwko Noteci Łabiszyn, wygranego przez chemików 5:0 strzelił trzy gole. Potrzebował na to 24 minut, wyłączając regulaminową przerwę między pierwszą a drugą połową. Był to już piąty jego hat trick w bieżących rozgrywkach IV ligi kujawsko-pomorskiej. Perliński w sumie w aktualnym sezonie zdobył 30 bramek, a do tego dorobku dodał siedem goli w Pucharze Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W sumie ma na koncie siedem hat tricków. Jeśli wygra w czerwcu w „Piłkarskich Orłach”, to ustrzeli jeszcze jednego jako trzykrotny triumfator w naszej akcji. W lutym wygrał, zdobywając dwie bramki. Z kolei w maju triumfował jako strzelec sześciu goli.

Perliński ma 23 lata. W juniorach grał w Unii Janikowo i Chemiku. W bydgoskim klubie rozpoczął także karierę seniora. W sezonie 2016/17 przeniósł się do Wdy Świecie. Potem przez pół roku grał w Starcie Pruszcz, by wrócić do Wdy. Kolejne dwa sezony spędził w Pogoni Mogilno. Od jesieni 2020 roku ponownie jest piłkarzem klubu z Glinek. Mimo młodego wieku jest czołową postacią zespołu. Zdobywa dużo bramek. W weekend rozegrana zostanie ostatnia kolejka w III lidze i IV lidze. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo to będzie ostatnia szansa, by coś zmienić w naszym rankingu. Mecze powinny obfitować w dużą liczbę goli, bo większość rozstrzygnięć jest już znana i nie ma dużego ciśnienia oraz presji jeśli chodzi o wyniki. Tak więc liczymy na dużą liczbę bramek.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym. Zawodnicy i zawodniczki otrzymują punkty za każdą bramkę, jednak w zależności od tego, na jakim szczeblu rozgrywek została ona zdobyta, używany jest inny przelicznik - gol strzelony w Ekstraklasie „opłaca się” więc bardziej niż gol w niższych klasach rozgrywkowych. Przypominamy, że każda bramka zdobyta w europejskich pucharach mnożona jest przez 2,5, w Ekstraklasie i Pucharze Polski przez 2, w I lidze przez 1,75, w II lidze przez 1,5, w III lidze przez 1, a w IV lidze przez 0,625.

