Październikowa podwyżka stóp procentowych. Raty kredytów mieszkaniowych pójdą w górę

- Polska to kolejny kraj, w którym podniesiono oficjalne stopy procentowe - komentuje Paweł Majtkowski, analityk rynków finansowych. - Poza naszym krajem, stopy od początku roku podniesiono jeszcze wielu państwach z naszej części Europy, jak Czechy, Węgry, Rumunia i Rosja, a poza tym m.in. w Norwegii, Brazylii, Meksyku, Korei czy Nowej Zelandii. To prawdopodobnie dopiero początek serii podwyżek na całym świecie.

Będą kolejne podwyżki stó procentowych

Stopa referencyjna NBP wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 0,5 proc. Podwyżka była zaskoczeniem dla rynku, bowiem większość ekonomistów uważała, że RPP poczeka z decyzją do listopada, czyli publikacji kolejnej projekcji inflacyjnej. Jednak rosnąca inflacja, która we wrześniu wyniosła 5,8 proc., skłoniła RPP do szybszych decyzji. Tym bardziej że, wysoce prawdopodobne jest przekroczenie przez inflację w październiku 6 proc.