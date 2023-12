Pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia wziął pod lupę dwa dobre wynagrodzenia

Wraz z uzyskaniem mandatu senatorskiego (w październikowych wyborach parlamentarnych) przez Ryszarda Brejzę, przestał być on prezydentem Inowrocławia.

A co się stało z jego zastępcami? Pierwszy zastępca, Wojciech Piniewski, powrócił do swoich poprzednich obowiązków - naczelnika wydziału oświaty, a Ewa Koman (drugi zastępca) trafiła do PGKiM, spółki miejskiej. I pewnie sprawa by się na tym zakończyła. Zaczął się jej jednak przyglądać Marek Słabiński, który od kilkunastu dni pełni funkcję prezydenta miasta.

Podczas zwołanej w ubiegłym tygodniu konferencji prasowej Słabiński wspomniał: - Mój poprzednik przygotował niefortunne umowy ze swoimi zastępcami. Jedna z tych osób ma wysoką płacę bez obowiązku świadczenia pracy na rzecz urzędu. Na dodatek osoba ta pracuje w tej chwili w spółce i uzyskuje tam bardzo godziwe wynagrodzenie.

Jak zauważa Słabiński, sprawa wyszła na jaw w momencie, gdy zamierzał znaleźć w budżecie pieniądze na nagrody dla urzędników ratusza. Pełniący funkcję prezydenta miasta liczył, że część środków uzyska wykorzystując oszczędności z tytułu niewypłacania od połowy października pensji dwójce byłych zastępców prezydenta miasta.