Pensja burmistrza Sępólna o 70 procent w górę. Będzie zarabiał ponad 18 tysięcy złotych brutto

O 7,5 tysiąca brutto zł miesięcznie więcej będzie teraz zarabiał burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Radni jednogłośnie i bez dyskusji na sesji (przy nieobecnych dwóch radnych) podnieśli ręce za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia uposażenia Waldemara Stupałkowskiego z 10 620 zł do 18 120 zł miesięcznie. To podwyżka o blisko 71 procent.

Duże podwyżki wynagrodzeń czekają wszystkich samorządowców w regionie. Wynikają ze zmian w ustawie o wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zgodnie z tą nowelizacją wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość wójtowie, burmistrzowie, starostowie w samorządach liczących od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców powinni zarabiać między 16 a 20 tysięcy złotych brutto.

- Gmina Sępólno pod względem liczby mieszkańców jest największą gminą w powiecie sępoleńskim. Wynagrodzenie burmistrza Sępólna nie było waloryzowane od 2015 roku. W 2018 roku zostało obniżone o 20 procent [tak było we wszystkich samorządach w kraju – przyp. aut.]– uzasadniał Franciszek Lesinski, przewodniczący rady miejskiej.