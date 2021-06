Personel niemedyczny ze szpitala w Grudziądzu oraz medycy tej lecznicy wciąż czekają na wypłaty dodatku "covidowego"

Od tygodnia do naszej redakcji docierają głosy rozżalonych pracowników oczekujących na wypłatę tego dodatku. - Najpierw w kadrach słyszeliśmy, że nic o tym nie wiedzą. A od kilku dni docierają do nas sprzeczne sygnały: raz że szpital wysłał potrzebne dokumenty do NFZ-u, raz że są w trakcie sporządzania - mówią nam nasi rozmówcy.

Sprawa była poruszana podczas sesji w ub. tygodniu (23 czerwca) i pytano o to dyrektora szpitala, Macieja Hoppe. Wówczas przyznał, że "polecenie przygotowania list uprawnionych zostało wydane jakiś czas temu, ale jeszcze do nas nie spłynęły". Szef "Biegańskiego" zapewniał, że jeśli je otrzyma od przełożonych to prześle do NFZ-u. Po tych wyjaśnieniach Macieja Hoppe na sesji, otrzymaliśmy mnóstwo telefonów, że to nieprawda. Zapewniano wręcz, że nikt z personelu niemedycznego nie otrzymał żadnych list do podpisów.