Pesa dostarczy kolejne 25 tramwajów do Sofii. Czwarty kontrakt bydgoskiej firmy dla bułgarskiej stolicy podpisany

25 tramwajów dla Sofii

Umowa zakłada dostawę 25 tramwajów o parametrach technicznych podobnych do pojazdów dostarczonych wcześniej do Sofii. Będą to niskopodłogowe, pięcioczłonowe Swingi o długości 30m, z 41 miejscami siedzącymi i 160 stojącymi. Tramwaje będą klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i niedowidzących.