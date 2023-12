PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem z potrzebującymi w Bydgoszczy

- Jako największy producent ciepła dla mieszkańców Bydgoszczy naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostaw. Naszą rolę jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie rozumiemy jednak szerzej. Jesteśmy związani z naszym miastem i sukcesywnie realizujemy działania zmierzające do wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie. Mając świadomość wysokiej skali potrzeb ze strony najbardziej potrzebujących, postanowiliśmy zwiększyć w tym roku nasze wsparcie w Bydgoszczy w ramach programu „Dzielimy się ciepłem”, przekazując 30 tysięcy złotych trzem placówkom – powiedział Sebastian Wasilewski , dyrektor PGE Energia Ciepła Oddziału w Bydgoszczy.

- W imieniu uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych składamy energetyczne podziękowania za przekazane wsparcie finansowe w ramach programu „Dzielimy się ciepłem”. Nie ukrywamy, że już mamy pomysły jak spożytkować zaoszczędzone dzięki akcji środki, co przełoży się w sposób bezpośredni na zapewnienie naszym uczniom jeszcze lepszych i komfortowych warunków nauki - powiedziała Ewelina Lewicka , dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy.

- Dziękujemy bydgoskiej elektrociepłowni, za kolejny wyraz przychylności dla potrzeb naszych zwierzęcych podopiecznych. Zima to czas, kiedy schroniska przeżywają trudny okres, a zamieszkujące w nim zwierzaki potrzebują o wiele więcej pomocy. Przekazane wsparcie finansowe pozwoli na jeszcze lepsze zapewnienie opieki dla naszych czworonożnych przyjaciół – stwierdziła Izabella Szolginia , dyrektor Schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.

2 mln zł w 5 lat

Już od wielu lat PGE Energia Ciepła realizuje program „Dzielimy się ciepłem", dzięki któremu wspiera najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. Program ma na celu pomoc instytucjom poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji wrażliwych społecznie, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, czyli w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Dzięki programowi we wszystkich swoich lokalizacjach PGE Energia Ciepła przekazała na opłaty rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w sumie 2 mln zł w ciągu 5 lat istnienia spółki, w roku 2023 udzielone wsparcie wyniesie niemal pół miliona zł. Z tych dopłat korzystają m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja, a także zakłady opiekuńczo-lecznice oraz schroniska dla zwierząt. Wszystko po to, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje.

W 2019 r. Program „Dzielimy się ciepłem” został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.