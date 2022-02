Pieniądze dla szkół podstawowych w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości. Tyle zyskały szkoły z Włocławka

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szkoły podstawowe otrzymały środki finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Tyle, w ramach programu Laboratoria Przyszłości, otrzymały szkoły z Włocławka

We Włocławku środki przekazane 17 szkołom podstawowym, wyniosły łącznie ponad dwa miliony złotych (dokładnie: 2 085 700 zł). Najwięcej pieniędzy – 231 tysięcy złotych - trafi do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, najmniej, bo 30 tysięcy złotych do Szkoły Podstawowej nr 17. Szczegóły dotyczące poszczególnych szkół podstawowych z Włocławka, zamieściliśmy w poniższej galerii: