Nie chcą zmian w prawie oświatowym. Władze Włocławka i dyrektorzy szkół protestują

- My się z tym (zmianami w oświacie, popularnie nazywanymi „lex Czarnek”) nie zgadzamy, ponieważ ten projekt w sposób jednoznaczny zmierza do centralizacji oświaty. Dotychczasowy znakomicie się sprawdzał mimo tego, że samorządy dokładają bardzo duże środki do subwencji oświatowej. Te środki oscylują w wysokości od 45 do 55 procent. Włocławek mieści się w środku tej stawki, ale to są bardzo ważne pieniądze i my nie chcemy być tylko i wyłącznie księgowymi – że przekazujemy środki, natomiast wszelkie decyzje – jeśli chodzi o strukturę i system funkcjonowania edukacji – leżą po stronie ministra i kuratora oświaty. Te zmiany budzą nasze przerażenie. Najbardziej ewidentnym przykładem, w którą to zmierza stronę, jest pomieszanie prawa oświatowego z kodeksem karnym. Dyrektor, który nie będzie realizował założeń i nie będzie miał określonych kryteriów czy osiągał określonych wyników, może zostać odwołany przez kuratora, a nawet mogą mu zostać postawione zarzuty karne. To jest sytuacja nie do przyjęcia - mówił na konferencji prasowej Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.