Pieniądze z Polskiego Ładu dla miast. Niezadowoleni tylko prezydenci Bydgoszczy i Inowrocławia

Ponad 34 mln zł dostał Toruń. Pieniądze zostaną przeznaczone na wielki remont Bulwaru Filadelfijskiego oraz internatu Zespołu Szkół nr 10 przy placu św. Katarzyny. Miasto do programu zgłosiło też przebudowę kolejnego odcinka ulicy Olsztyńskiej, ale na te cel nie otrzymało pieniędzy. - To są kolosalne pieniądze, to będzie możliwość ruszenia inwestycji po okresie pandemii, gdy zastój w inwestycjach samorządowych był widoczny - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Musimy ten program realizować, są na to dwa lata, ale w Toruniu zrobimy to błyskawicznie. Mamy pozwolenie na budowę, wszystkie niezbędne dokumenty i ruszamy z przebudową Bulwaru Filadelfijskiego oraz termomodernizacją budynków w Zespole Szkół nr 10 przy placu św. Katarzyny. Budżet to naczynia połączone. Jeśli będziemy mogli skierować dodatkowe pieniądze na inwestycje, to możemy zmniejszyć udział w nich miejskich pieniędzy i skierować je na pokrycie bieżących wydatków.