Pierwsza pomoc bywa ostatnią deską ratunku. Przestań więc udawać, że nic się nie stało

Krwotoki, oparzenia, zwichnięcia, złamania czy zadławienia - nawet w domu mogą nam się przydarzyć. Trzeba wiedzieć, jak pomóc poszkodowanemu, zanim przyjedzie pogotowie. 30 razy ucisnąć klatkę piersiową i zrobić dwa wdechy. Złotą zasadę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powtarzano nam od czasów podstawówki. I jeszcze tę, że powyższy schemat trzeba powtarzać do momentu odzyskania oddechu przez ofiarę lub do przyjazdu pogotowia. Piszemy, jak reagować w nagłych domowych wypadkach.

Resuscytacja

Resuscytacja to - dla niewtajemniczonych - ogół działań, na które składa się uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie. Przeprowadzamy ją, gdy z poszkodowanym nie możemy nawiązać kontaktu (nie reaguje) i gdy nie oddycha albo oddycha z trudnościami. Wszystko po to, żeby przywrócić krążenie i oddech. Resuscytację u dorosłego zaczyna się od 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość około 5 cm, z częstotliwością 100–120 ucisków na minutę. Po nich trzeba zrobić dwa krótkie wdechy (każdy trwa około sekundę). Klatka piersiowa poszkodowanego podczas wdechu powinna unosić się do góry. Przerwa przeznaczona na oddechy powinna wynosić do 10 sekund.