Pierwszy tramwaj Twist bydgoskiej Pesy dotarł do miasta Krajowa w Rumunii

Produkowane dla Krajowy (rum. Craiova na Wołoszczyźnie) Twisty to tramwaje nowej generacji, których koncepcja jest bazą dla nowej rodziny pojazdów o roboczej nazwie tram.eu. Modułowość ich konstrukcji umożliwia, w zależności od oczekiwań klienta, zarówno dedykowaną zabudowę wnętrza, ja​k i dobór nowoczesnych systemów uwzględniających lokalne warunki techniczne i potrzeby przewoźnika.

W listopadzie tramwaje były testowane w Olszynie, który ma infrastrukturę tramwajową o parametrach zbliżonych do Krajowy. Pierwszy Twist dotarł do klienta 1 grudnia 2021, który jest Narodowym Świętem w Rumunii.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po zjechaniu tramwaju do zajezdni burmistrz miasta, pani Lia Olguta Vasilescu powiedziała m.in: - Twisty to ekologiczne, nowoczesne, tramwaje które zapewnią mieszkańcom Krajowy i turystom komfortową podróż. Dziękuję również PESA za design tych tramwajów, uwzględniający zaproponowaną przez nas estetykę i kolorystykę nawiązującą do barw naszego miasta”.