Pierwszy tramwaj z Pesy dotarł do estońskiego Tallina… lawetą. Mamy zdjęcia z pierwszej jazdy Twista!

W Estonii pojadą 23 tramwaje

PESA podpisała umowę na dostawę tramwajów dla Tallina w maju 2022 roku. Wersja podstawowa zakładała dostarczenie do stolicy Estonii 8 pojazdów, ale zamawiający miał prawo skorzystania z opcji na kolejne 15 tramwajów w terminie do końca września 2023. Estończycy podjęli jednak decyzję znacznie szybciej i już potwierdzili zamówienie z opcji. Oznacza to, że w Pesa dostarczy do Tallina w sumie 23 tramwaje.