Będzie więcej tramwajów PESA w stolicy Estonii. Tallin potwierdził zamówienie

PESA podpisała umowę na dostawę tramwajów dla Tallina w maju tego roku. Wersja podstawowa zakładała dostarczenie do stolicy Estonii 8 pojazdów, ale zamawiający miał prawo skorzystania z opcji na kolejne 15 tramwajów w terminie do końca września 2023. Estończycy podjęli jednak decyzję znacznie szybciej i już potwierdzili zamówienie z opcji. Oznacza to, że w PESA dostarczy do Tallina w sumie 23 tramwaje.

- Zaproponowaliśmy Tallinowi komfortowe, nowoczesne i przyjazne środowisku tramwaje. Cieszę się, że władze TLT tak szybko zdecydowały o skorzystaniu z opcji. To ważne również dlatego, że w naszej Strategii 2026+ Pribaltica jest jednym z rynków, na których konsekwentnie chcemy zwiększać naszą obecność - powiedział Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA.

PESA zaoferowała Tallinowi 3-członowy tramwaj z rodziny Twist o długości 28,56 metra, mogący przewieźć do 309 pasażerów pasażerów (w tym 65 na miejscach siedzących). Prędkość konstrukcyjna to 80 km na godz., a eksploatacyjna - 50 km. Zostaną wyposażone w nowoczesne systemy informacji, sprzedaży biletów, zliczania pasażerów, monitoringu, rekuperacji energii oraz diagnostyki online. Zarówno kabina motorniczego, jak i przestrzeń pasażerska będą klimatyzowane, a nowością będzie podgrzewana podłoga.