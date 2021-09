Pierwszy zagraniczny transfer toruńskich "Katarzynek". Jest rozgrywająca

Dla Shayli Bennett (24 lata, 175 cm) będzie to drugi sezon w Europie. W 2020 roku ukończyła solidny Uniwersyt North Carolina. W swoim ostatnim akademickim sezonie zdobywała ponad 13 pkt, do tego 4 zbiórki i ponad 5 asyst na mecz. Poprzedni sezon Amerykanka spędziła w Szwecji, gdzie rozegrała od października do grudnia dziewięć spotkań. Notowała za morzem średnio: 21 punktów, 4,9 zbiórek, 5,0 asyst i 1,7 przechwytów, trafiając przy tym z dystansu ze skutecznością 40 procent.

Toruńska drużyna powoli nabiera kształtów. Trenerem nadal będzie Emilia Lamparska, w składzie mają zostać także Łucja Grzenkowicz, Karolina Podkańska, Aleksandra Pszczolarska i Marta Wieczyńska, a wcześniej nowym nabytkiem została rozgrywająca Marta Nowicka (ostatnio Enea AZS Poznań). Bennett jest pierwszą z zawodniczek zagranicznych, dwa kolejne kontrakty są blisko finalizacji.