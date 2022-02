Pijane kobiety z rowerami na drodze potrącone przez auta w powiecie lipnowskim

Do pierwszego zdarzenia z udziałem nieodpowiedzialnej użytkowniczki drogi doszło we wtorek (1 grudnia) w Suradówku. Kobieta wpadła pod forda. Chwilę wcześniej, inny kierowca zwracał jej uwagę, by nie szła z rowerem środkiem szosy, ale nie chciała słuchać. Okazało się, że mieszkanka gm. Skępe miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu!