Pijany 47-latek w Mogilnie siedział za kierownicą volkswagena. Miał 3 promile

To kolejny przykład skrajnej nieodpowiedzialności na drodze.

Do zdarzenia doszło w środę, 29 listopada 2023 r., o godz. 21. - Dyżurny mogileńskiej komendy odebrał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierowcy. We wskazane miejsce pojechali policjanci prewencji, którzy na ulicy Powstańców Wielkopolskich zatrzymali do kontroli pojazd marki Volkswagen Polo. Siedzący za kierownicą 47-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego został przez funkcjonariuszy poddany badaniu stanu trzeźwości, które wykazało w jego organizmie 3 promile alkoholu -informuje podkom. Tomasz Bartecki, oficer prasowy KPP w Mogilnie.