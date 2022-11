Pijanym kierowcom zabiorą auto albo każą płacić równowartość. Jazda pod wpływem stanie się bardzo kosztowna

Za co sąd skonfiskuje

Przepadek samochodu czy motocykla, motoroweru na rzecz Skarbu Państwa będzie stosowany po stwierdzeniu w organizmie kierującego co najmniej 1,5 promila alkoholu lub innego podobnie działającego środka odurzającego, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy czy też nie. Policja tymczasowo zatrzyma jego auto (do siedmiu dni), następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd będzie musiał orzec przepadek.

Jeżeli kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi), sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach. Jeśli jednak dojdzie do recydywy, czyli ponownego zatrzymania w stanie nietrzeźwości, to sąd orzeknie przepadek „narzędzia przestępstwa”. Przepadek nastąpi także obligatoryjnie w przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu.