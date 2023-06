Piknik charytatywny w Pieczyskach. Zbierano pieniądze dla dzieci chorych na raka [zdjęcia]

Powodzeniem cieszyły się stoiska służb mundurowych – policji i Zakładu Karnego w Koronowie. W tym drugim można było np. zjeść domowego bigosu lub grochówki. Wystarczyło wrzucić 5 zł do puszki. Bogatą ofertę gastronomiczną przygotowali też organizatorzy pikniku.

Gości witały postacie z bajek oraz Klaun Bobek, w tej roli Piotr Mitera z Samociążka, od lat współpracujący ze Stowarzyszeniem „Łatwo Pomagać”. Stragany z różnościami stanęły tuż przy plaży głównej. Już przy wejściu uwagę skupiały olbrzymie pająki i inne egzotyczne zwierzęta. Nie tylko dzieci chętnie przyglądały się gekonom, skorpionowi, modliszce czy ptasznikowi olbrzymiemu. Największą jednak furorę zrobił kameleon, którego każdy chętny mógł wziąć do ręki.

Pyszności za grosze

O innych atrakcjach pikniku co chwila informowano ze sceny. - Zapraszamy na niesamowite widowisko magii i iluzji, eksplozję kolorów, loterię z mega fajnymi wygranymi, przejażdżki konne, tańce w stylu romskim, wystawę lalek z różnych krajów, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, sesje fotograficzne…

Strażacy z Gościeradza przyjechali dać pokaz z psami ratowniczymi Pako i Floko. - Zwierzęta pomagają nam w poszukiwaniach prowadzonych w terenie otwartym – tłumaczą druhowie. Wśród atrakcji także rejsy stateczkiem Niva po Zalewie Koronowskim. By wejść na pokład wystarczyło ofiarować dla chorych dzieci 30 zł.

Powstanie „zaczarowany ogród”

- To ja jestem odpowiedzialna za całe to zamieszanie. Ale jest mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierają. Razem zorganizowaliśmy ten piknik charytatywny dla dzieci z oddziałów onkologicznych, które są leczone w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy oraz w szpitalu im. Jurasza - informuje Wioletta Górska, prezes stowarzyszenia „Łatwo Pomagać”.

Jak dowiadujemy się - część zebranych pieniędzy przeznaczona zostanie na bony świąteczne.- Cały rok na to zbieramy – tłumaczy prezes stowarzyszenia. - Wyposażamy też taras w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Tworzymy tam „zaczarowany ogród”. W Juraszu takie miejsce stworzyliśmy w 2020 roku, przy wsparciu jednej z prywatnych firmy. Powstał zielony kącik z fontanną, postaciami z bajek, pachnącymi roślinami, które przyciągają motyle. W ten sposób chcieliśmy umilić małym pacjentom ten trudny dla nich czas.

Profilaktyczne badania w Koronowie

Podczas pikniku zachęcano rodziny do udziału w Ogólnopolskim Programie Badań Profilaktycznych „NIE nowotworom u dzieci”. Zapisać można na nie swoje pociechy 29 i 30 czerwca, w godz. 16-19, pod numerem tel. 886 – 954 – 595. Mobilne ambulatorium stanie 5 lipca na parkingu przy hali sportowej w Koronowie. To bezpłatna oferta dla dzieci z gminy Koronowo w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.