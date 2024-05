Piknik zdrowotny na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Będzie moc atrakcji, spotkania ze specjalistami i bezpłatne badania

Długa jest też lista warsztatów i spotkań ze specjalistami. Podczas sobotniego pikniku każdy chętny będzie mógł wziąć udział w wizycie lekarskiej pod hasłem” Zapytaj chirurga – warsztaty na trawie”. Z kolei, dla osób z niepełnosprawnością odbędą się warsztaty pod hasłem "Jak być niewidomym w miejskiej dżungli." A spotkanie z fizjoterapeutą, będzie poświęcone fizjoterapii dna miednicy. Chętni, będą mogli też zbadać swoje stopy podoskopem. Przez cały czas trwania sobotniego pikniku można będzie zapytać prawnika o prawo spadkowe, prawo rodzinne i upadłość konsumencką. A o zdrowe odżywianie – dietetyka. Z kolei pielęgniarka zbada poziom cukru we krwi, zmierzy ciśnienie, pokaże jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, wykona bezpłatne testy HCV. Na pikniku nie zabraknie kosmetologa.

Równolegle do sobotniego pikniku, w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu przy ul. Jagiellońskiej 4 w Bydgoszczy będzie prowadzona „Zbiórka na Dzień Dziecka” dla małych pacjentów z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Można przynieść m. in. książki do kolorowania, puzzle, klocki czy bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem. Zabawki, a nawet wędkę...Zbiórka potrwa do 20 maja.