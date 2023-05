Piłkarki z Mustanga Wielgie nie dały szans rywalkom. Wygrały na swoim boisku 0:9!

W wielkim stylu piłkarki UKS Mustang Wielgie rozpoczęły rundę wiosenną. Podejmowały u siebie Jedynkę Aleksandrów Kujawski. Od samego początku to one dyktowały warunki gry. Pierwszą połowę zakończyły z wynikiem 0:3. Kolejne 45 minut było już prawdziwym pogromem. Wbiły jeszcze sześć goli, by ostatecznie zwyciężyć 0:9. Sytuacji podbramkowych było więcej i niewiele brakowało, by spotkanie zakończyło się wynikiem dwucyfrowym.

W rewelacyjnej formie jest napastniczka Ewelina Czubakowska, która strzeliła aż cztery bramki. W Mustangu gra ona od trzynastego roku życia. – To był bardzo udany mecz – dzieli się swoimi wrażeniami Ewelina Czubakowska. – Zagrałyśmy dobrą piłkę. Podania miałyśmy przemyślane i dokładne. Przez większość spotkania to my byłyśmy przy piłce, co potwierdza wynik. Jestem bardzo zadowolona.

Kolejne gole zdobyły: Julia Wilińska, Julia Stroisz, Elżbieta Jesionowska, Monika Pikos i Patrycja Dobiesz.