"Piłkarskie Orły" na Kujawach i Pomorzu. Dużo goli, ale brak wyraźnego lidera

W IV lidze również zdobyto dużo bramek: 28 w 8 meczach, co daje średnią 3,5 gola. Jednak tutaj także nie było żadnego wyróżniającego się strzelca. Także nikt z czołówki nie poprawił swojego dorobku.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.

Zawodnicy i zawodniczki otrzymują punkty za każdą bramkę, jednak w zależności od tego, na jakim szczeblu rozgrywek została ona zdobyta, używany jest inny przelicznik - gol strzelony w Ekstraklasie „opłaca się” więc bardziej niż gol w niższych klasach rozgrywkowych. Przypominamy, że każda bramka zdobyta w europejskich pucharach mnożona jest przez 2,5, w Ekstraklasie i Pucharze Polski przez 2, w I lidze przez 1,75, w II lidze przez 1,5, w III lidze przez 1, a w IV lidze przez 0,625.

Kto został zwycięzcą kwietniowego rankingu "Piłkarskie Orły" ogłosimy niebawem.