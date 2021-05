Piłkarskie transmisje w TV - sobota, 21.05.2021. Lewandowski o rekord, Atletico i Real o tytuł

W sobotni wieczór poznamy mistrza Hiszpanii. O tytuł walczą ekipy z Madrytu. Aktualnie Atletico wyprzedza Real o dwa punkty. To oznacza, że jeśli Atleti chcąc pozostać na pierwszej lokacie i wygrać mistrzostwo po raz pierwszy od 2014 roku, to muszą minimum uzyskać taki sam wynik jak Królewscy.

Warto to obejrzeć spotkanie Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen. Tym meczem z Borussią po 11 latach żegna się Łukasz Piszczek, który został legendą klubu z Dortmundu. Polak cały czas jest namawiamy na przedłużenie kontraktu o rok, ale konsekwentnie odmawia, bo wraca do rodzinnych Goczałkowic i gry w trzecioligowym LKS oraz dyrektorowaniu swojej akademii piłkarskiej.

W lidze niemieckiej wszystkie oczy będą zwrócone na Monachium gdzie Bayern podejmie FC Augsburg. Wszyscy zastanawiają się czy Robert Lewandowski zdobędzie bramkę i zostanie samodzielnym rekordzistą w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Przypomnijmy, że w poprzedni ą sobotę Polak wyrównał rekord należący do Gerda Muellera. Obaj strzelili po 40 goli. Teraz „Lewy” ma okazję pobić ten wyczyn.

Zachęcamy też do oglądnięcia dwóch meczów półfinałowych play off o awans do Premier League, w których Brentford podejmuje Bournemouth (pierwszy mecz - 0:1), a Swansea zmierzy się z Barnsley (1:0), w którym gra Michał Helik.

Plan transmisji meczów piłkarskich w sobotę 21.05.2021