Piosenka o pracowniku huty Irena w Inowrocławiu. "Janku, skończ wreszcie z tym chlaniem". Muzeum odkryło zapomniane nagranie

Tekst piosenki o Janku Kiczkajło z huty Irena w Inowrocławiu

W hucie Irena w Inowrocławiu,

gdzie szkło stołowe dmuchają,

pracował sobie między innymi

niejaki Janek [Kiczkajło?].

Był z niego hutnik, nielada jaki,

normy wykonał z nadwyżką,

wszystko by było do dziś w porządku,

ale on lubiał pić czystą.

Często mu majster powiada Janku,

skończ wreszcie ciągle z tym chlaniem

Ale te słowa z serca szczerego,

były jak kamień o ścianę.