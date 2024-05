Piotr Baron, menedżer Apatora Toruń o Przedpełskim: - Na Pawła lał się straszny hejt

Nie szczędził ich również menedżer "Aniołów" Piotr Baron. - Takiego meczu potrzebowaliśmy jak tlenu - powiedział. - Po dwóch bardzo ciężkich wyjazdach nastroje nie były najlepsze. Popracowaliśmy jednak i owoce tej pracy widać było na torze. Na Motoarenie drużynie na pewno jest łatwiej, tor jest dobrze objechany przez chłopaków. Co do wyjazdów, to na pewno mamy nad czym pracować, wiemy, gdzie mamy luki i co trzeba robić - podkreślił.