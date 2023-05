PiS rozpoczął "Trasę dotrzymanego słowa". Te inwestycje rząd zrealizował w naszym regionie

Rząd przeznaczył też pieniądze na inwestycje nie związane ze służbą zdrowia, m.in. 400 mln zł na budowę campusu Akademii Muzycznej czy 100 mln zł dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Zrealizowano też wiele inwestycji w mniejszych miejscowościach, np. budowę nowej oczyszczalni w Białych Błotach, centrum sportowego w Sicienku, nowego ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej, żłobka w Warlubiu czy gminnej biblioteki w Drzycimiu.

Na liście zrealizowanych inwestycji w regionie jest wiele tych drogowych, np. budowa S5.

- Chcemy mieszkańcom pokazać, że jak coś obiecujemy, to konsekwentnie to realizujemy. W ramach "Polskiego Ładu" wsparliśmy finansowo samorządy. W końcu miały pieniądze na wkład własny i dzięki temu udało się wybudować czy wyremontować wiele dróg gminnych czy powiatowych. Bardzo ważna dla mieszkańców regionu jest też budowa obwodnic. Projektowane są obwodnice: Strzelna, Nowej Wsi, Kruszwicy i Tucholi. Obiecaliśmy bezpłatne autostrady i tak będzie od lipca tego roku. Kolejną zrealizowaną obietnicą będzie podniesienie 500 plus do 800 plus oraz bezpłatne leki dla seniorów - podsumowuje poseł Piotr Król, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.