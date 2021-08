Grudziądz. Fundacja "Siedem życzeń" nie zamierza opuścić schroniska dla zwierząt. Sprawą zajmuje się sąd. Co na to MZK? Daniel Dreyer

Fundacja „Siedem życzeń” nie zamierza opuszczać schroniska, w którym przebywa aktualnie 270 zwierząt Aleksandra Pasis

Fundacja "Siedem życzeń" odrzuciła wypowiedzenie umowy na prowadzenie schroniska dla zwierząt, które otrzymała od MZK Grudziądz. I złożyła wniosek o to, aby sąd zabezpieczył jej prawo do prowadzenia Centrum Opieki nad Zwierzętami do rozstrzygnięcia sporu. Co na to MZK?