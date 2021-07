PKO BP ostrzega klientów przed oszustami. Podszywają się pod pracowników banku, aby wyłudzić pieniądze

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Takie sposoby mają oszuści na wyłudzenie danych do konta

Oszuści udający pracowników Banku PKO BP próbują oni wyłudzić dane do logowania i autoryzacji transakcji powołując się na względy bezpieczeństwa albo też namawiają do zainstalowania aplikacji do zdalnej weryfikacji

Bank PKO BP ostrzega, że oszuści mogą poprosić o: