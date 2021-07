Plakat z maczetą na drzwiach szubińskiego punktu szczepień Roman Laudański

Ten plakat został nocą naklejony na drzwi punktu szczepień w Szubinie Fot. nadesłane

Wszystko wskazuje na to, że do Polski dotrze czwarta fala koronawirusa. A do osiągnięcia odporności stadnej jeszcze nam daleko. Na dodatek antyszczepionkowcy straszą ludzi.