Plantacja marihuany w gm. Kruszwica. Policjanci przejęli 1,5 kg narkotyków

W miniony poniedziałek (4 października) policjanci z komisariatu policji w Kruszwicy uzyskali informację, że na terenie zalesionym w gminie znajduje się plantacja marihuany. Namierzyli to miejsce, a potem je dokładnie sprawdzili. Znaleźli wycięte już krzewy marihuany, które zostały tam pozostawione do wysuszenia. Susz ważył ponad kilogram. Do sprawy został wówczas zatrzymany 31-letni mieszkaniec Kruszwicy. Policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania, gdzie również ujawnili marihuanę.

Kruszwiccy policjanci mieli również namiar na kolejną osobę zamieszaną w narkotyki i powiązaną z ujawnioną plantacją. Tego samego dnia bowiem zatrzymali 26-letniego mieszkańca miasta. Podczas przeszukania jego altany i mieszkania funkcjonariusze znaleźli ponad pół kilograma marihuany. Mężczyzna w domu miał „narkotykową” szafkę. To w niej zostało zainstalowane specjalne oświetlenie i nawiew dla roślin. Wszystko po to, by zabronione konopie miały dogodne warunki do wzrostu.