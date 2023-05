Play off w PLK. Anwil Włocławek rusza po finał. Na początek King i wielki Andy

W środę Anwil przegrał ze Stalą Ostrów i to była pierwsza porażka po dwunastu z rzędu wygranych. Dla włocławian wynik miał o tyle znaczenie, że porażka spychała drużynę z 6. na 7. miejsce. W ćwierćfinale więc przyjdzie mierzyć się z wiceliderem Kingiem Szczecin, a nie trzecią Legią Warszawa, która zresztą uchodzi za zespół groźniejszy w play off.

Trener Przemysław Frasunkiewicz podkreślał jednak, że nikt przed meczem ze Stalą nie liczył punktów, a celem było zwycięstwo. - Nie kalkulowaliśmy w ostatniej kolejce i nie patrzyłem na tabele. Warianty tam były chyba ze cztery, więc to nie miało żadnego sensu - przekonuje szkoleniowiec.

Przemysław Frasunkiewicz: - Nie oceniam szans z Kingiem, nie jestem po to w klubie. To bardzo mocny zespół z dobrymi graczami, z bardzo dobrą egzekucją w ataku. Mazurczak i Matczak to gracze inteligentni, do tego atletyczny środkowy, duża rotacja. Podejdziemy z pełną koncentracją do tej rywalizacji.