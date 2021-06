Po bydgoskich i toruńskich protestach w sprawie Białorusi: jedni o szoku, drudzy o przepisach

Posłowie Magdalena Łośko, Arkadiusz Myrcha oraz Tomasz Lenz (wszyscy z Koalicji Obywatelskiej) zebrali się wczoraj przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu (przed którym wcześniej doszło spornej interwencji). Towarzyszyła im grupa białoruskich działaczy opozycyjnych.

Powiedział, że jestem niepoważna

Poseł Lenz podkreślał, że interwencja policji była niewspółmierna wobec pokojowego zachowania demonstrantów. Tym bardziej, że w ich gronie byli również Białorusini, którzy doznali wcześniej prześladowań przez reżim prezydenta Łukaszenki. Mieszkająca w Polsce Białorusinka, Alesya Belkevich potwierdziła, że funkcjonariusze policji zachowywali się agresywnie: - Jeden z nich złapał mnie za ramię - byłam wtedy w szoku. Policjant powiedział, że działają na zasadzie artykułu takiego i takiego, na co odpowiedziałam, że nie znam się na artykułach i muszę przeczytać. Na to zapytał czy jestem niepoważna. Byłam w szoku.

Magdalena Łośko zwróciła uwagę, że w Bydgoszczy miało miejsce podobne zdarzenie - funkcjonariusze nie pozwolili, by demonstracja, która jej zdaniem nie stwarzały, żadnego niebezpieczeństwa mogła się odbyć. Zdaniem posłanki liczba interweniujących była niewspółmierna do wydarzenia: - Niestety w minioną sobotę [...] zobaczyliśmy obraz podobny do takiego jak Rosji, czy na Białorusi.