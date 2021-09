Po nadzwyczajnej sesji Rady Miasta we Włocławku dotyczącej sytuacji w szpitalu. Dyrektor pozostaje, będzie rzecznik prasowy

Sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku od dawna budzi niepokój mieszkańców. Niepokój ten się potęguje z każdym komunikatem dyrekcji szpitala, że zawieszana jest praca jakiegoś oddziału lub że jakiś oddział jest zamykany. Dlatego też na ostatniej sesji Rady Miasta w sierpniu padł wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, któremu podlega lecznica. Wcześniej radni z klubu "Lewica" apelowali zaś do marszałka o odwołanie dyrektor Karoliny Welki wskazując, że odpowiada za odejścia lekarzy ze szpitala do innych placówek medycznych, a konsekwencją tego jest zawieszanie czy zamykanie pracy oddziałów.

Radny Krzysztof Grządziel (SLD) zaapelował do dyrektor szpitala, by pomogła marszałkowi i złożyła rezygnację. - Szpital zasługuje na to, żeby nie targały nim konflikty, żeby atmosfera była spokojniejsza, żeby inteligencja medyczna została odbudowana - argumentował.

Marszałek Piotr Całbecki (PO) uznał jednak, że w sytuacji kryzysowej należałoby raczej motywować dyrektor do dalszej walki o szpital. - Niech się nie sprawdza staropolskie przysłowie : Kowal zawinił, a Cygana powiesili - mówił. I wskazywał, że Włocławek nie jest samotną wyspą, jeśli chodzi o zawieszanie pracy oddziałów szpitalnych. Bo w całej Polsce jest ponad 100, w tym w naszym województwie - 8, w śląskim - 16, wielkopolskim -10.