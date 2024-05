Po pożarze kamienicy w Gniewkowie. "Nie chcę by dzieci wróciły do tego miejsca"

Kamienica po pożarze

Nasza rozmówczyni tak samo czeka na wyprowadzkę. - Jeszcze zanim wybuchł w kwietniu pożar, starałam się o inne mieszkanie z zasobów gminy - przyznaje. - Mieszkam z dwójką dzieci na dwóch pokojach. Tymczasowo dzieci nie przebywają ze mną, ale one wrócą. Nie chcę jednak, żeby wróciły do tego pechowego miejsca. W pobliżu mieszka kilku lokatorów, nadużywających alkoholu, w tym jeden przykuty do łóżka. Kumple przynoszą mu piwa.

Kobieta chodzi do pracy. - Gdy dzieci podrosną, pewnie niekiedy będą zostawały same w domu - zaznacza. - Boję się myśleć, co się stanie, gdy wtedy na klatce zaczepi je jakiś podchmielony gość. To niebezpieczne tak samo, jak niebezpiecznie czujemy się, mieszkając w kamienicy, mającej przynajmniej kilkadziesiąt lat i w której wydarzyło się parę pożarów.