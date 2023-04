Po remoncie, wspaniale prezentuje się zabytkowy spichlerz w Grudziądzu [zdjęcia, wideo]

Zmodernizowany kompleks spichlerzy w Grudziądzu

Nadwiślańska panorama to pocztówkowa wizytówka Grudziądza. Wspaniale prezentuje się z rzeki oraz jej przeciwnego brzegu. Do niedawna jednak najlepiej było ją oglądać tylko z daleka. Ale to - powoli - się zmienia, bo miasto, bezpośrednio albo za pośrednictwem miejskich instytucji, po kolei rewitalizuje spichlerze.

Kompleks zabytkowych grudziądzkich spichlerzy odzyskuje blask. Przed kilkoma miesiącami do użytku oddany został spichlerz 33-35, w którym po gruntownej modernizacji utworzono muzeum „Flis”. Teraz na ukończeniu jest modernizacja spichlerza nr 57, położonego tuż pod samą Górą Zamkową.