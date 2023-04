Po tylu latach możesz wyrzucić stare dowody zapłaty. Nie trzeba ich już przechowywać

Jeśli macie w domu szafkę/szufladę z dokumentami to warto ja uporządkować w ramach wiosennych porządków. Co jednak z takiej szafki możemy wyrzucić a co nadal powinniśmy w niej trzymać.

Warto regularnie robić porządek w dokumentach i rachunkach. Przy wyrzucaniu ich pamiętajcie, aby je zniszczyć by nie wpadły w niepowołane ręce, bo często zawierają wiele wrażliwych danych, szczególnie przy różnego rodzaju umów.

Czytaj koniecznie:Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć

Przechowywanie dokumentów może spędzić nam sen z powiek. Wśród faktur, rachunków, umów znajdziemy też i świadectwa, książeczki ubezpieczeniowe i wiele innych dokumentów. Podpowiemy Wam kiedy możecie wyrzucić stare rachunki, a które dokumenty powinniście dalej przechowywać.