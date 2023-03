Po wypadku z dzikimi krowami pod Bydgoszczą. Starosta: - To sprawa gminy Osielsko Maciej Czerniak

Krowy w okolicy Jarużyna stanowią zagrożenie dla kierowców. Zająć się nimi nie chce ani gmina, ani starostwo powiatowe w Bydgoszczy

Władze gminy Osielsko zwróciły się w sprawie zdziczałego bydła z Jarużyna do starosty, bo dopatrzono się, że teren, na którym znajdują się krowy, to grunty Skarbu Państwa. Starosta twierdzi inaczej i sprawa wraca do gminy. W lutym doszło tam do kolizji.