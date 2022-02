Pod Chełmżą zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy Maciej Czerniak

Do poważnego wypadku doszło kilka kilometrów od Chełmży. Zderzyły się trzy pojazdy. Jedna osoba z obrażeniami została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala Polskapress/zdjęcie ilustracyjne

Jeden z uczestników wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 91, został zabrany do szpitala. Ruch trasą z Torunia do Chełmży jest utrudniony.