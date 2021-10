Podał łapę, czyli pies ratuje psa. Loki i Frodo ratują inne psy, bo są psimi dawcami

Loki, owczarek australijski, miał zaledwie pół roku, kiedy zachorował na parwowirozę. Było z nim tak źle, że ostatnią deską ratunku było podanie osocza od psiego dawcy. Teraz sam oddaje osocze, by uratować inne chore psy.

O podawaniu osocza z przeciwciałami słyszał już chyba każdy za sprawą leczenia najciężej chorych na COVID – 19. Ta metoda leczenia jest stosowana także u zwierząt. W ten sposób leczy się psy chore na parwowirozę. Tak samo musi znaleźć się psi dawca, a przede wszystkim jego właściciel, który zdecyduje się w ten sposób pomóc innemu czworonogowi.

Pies o imieniu Loki, należący do Moniki Kołaczyńskiej z Krojczyna w gm. Dobrzyń nad Wisłą, uratował kilka chorych szczeniąt z psiego przytuliska. Sam miał zaledwie pół roku, gdy zachorował na parwowirozę. Patrząc na tego żywiołowego owczarka australijskiego aż trudno uwierzyć, że już dwoma łapami był za tęczowym mostem. Rozpiera go wprost energia, bo wszak jest to pies pasterski, który pilnowanie stada i stróżowanie ma we krwi.