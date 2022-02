Podatki 2022. Twój e-PIT już czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym [terminy, zasady, ulgi]

W tym roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty udostępniają Polakom usługę Twój e-PIT. Jest ona skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. W usłudze będzie też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

– Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, w tym administracji skarbowej. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i bije rekordy. Potwierdza to słuszność obranego przez nas kierunku działania, czyli większej otwartości na potrzeby klientów i oferowania nowoczesnych usług, dzięki którym coraz więcej spraw podatkowych można załatwić nie wychodząc z domu – podkreśla szef KAS Magdalena Rzeczkowska. – W 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38.