Podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy

Dziewiętnastu radnych miejskich zagłosowało podczas sesji w piątek 28 maja za zleceniem Komisji Rewizyjnej kontroli w Urzędzie Miejskim w Brodnicy po tym, gdy radny Wojciech Wiśniewski poinformował Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w brodnickim urzędzie.

Radny Wojciech Wiśniewski zwrócił się do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z informacją, że w Urzędzie Miejskim w Brodnicy istnieje prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych ©Facebook/Brodnica.pl

Podejrzenie naruszenia finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy

Radny miejski Wojciech Wiśniewski zwrócił się Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z informacją, że w Urzędzie Miejskim w Brodnicy istnieje prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z racji jednak, że radny nie ma uprawnień do składania takich zawiadomień, a takie uprawnienia ma rada miejska, to do burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza przewodniczący rady miejskiej Artur Dombrowski skierował pismo z prośbą o wyjaśnienie. Uznano, że sprawą tą powinna zająć się Komisja Rewizyjna rady miejskiej w Brodnicy, która w swoim planie pracy ma zadania zlecone przez radę miejską.

W związku z tym podczas sesji 28 maja radni miejscy głosowali w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej. Dziewiętnastu radnych głosowało "za", jedna osoba się wstrzymała od głosu, nikt nie zagłosował "przeciw".

- Komisja podejmie stosowne działania i po wyjaśnieniu będziemy dalej informować Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przebiegu całej sprawy

- przekazał podczas sesji Artur Dombrowski, przewodniczący rady miejskiej w Brodnicy.