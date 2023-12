Podróżnik zaprasza imigrantów do Torunia. W imieniu posłanki Lewicy

Dawid Fazowski prowadzi na YouTube popularny kanał podróżniczy „Przez świat na fazie”. Widzowie znają go z niekonwencjonalnych pomysłów, na przykład wędrowania z nieodłacznym „symbolem Polski” - reklamówką z Biedronki . Tym razem Fazowski dotarł do, znanej za sprawą kryzysu imigracyjnego, włoskiej wyspy Lampedusa.

Schuering-Wielgus i uchodźcy

"Przecież powiedziała, że przyjmie do domu"

Fazowski z początku pojechał do obozu, w którym przebywają migranci. którego autokarami przyjeżdżali nielegalni migranci, którzy dostali się na wyspę.

„Muszę ich zaprosić do naszego kraju” – mówi w nagraniu Fazowski. „Mam dla nich ulotki. Mam takie ulotki od pani Joanny, która powiedziała przecież (...), że przyjmie do domu z Lampedusy uchodźców. Chciałem, by wszyscy wiedzieli - bo nie każdy zna język polski - dlatego przetłumaczyłem ładnie. Dodatkowo dodałem adres biura poselskiego, numer telefonu, maila i zdjęcie, żeby wiedzieli która to pani. Kto widział, żeby ludzi w obozach trzymać”.