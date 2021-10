Podwyżka podatku od nieruchomości w Grudziądzu. 13 radnych było "za". 7 było przeciw [nowe stawki na 2022 rok]

W ostatnich dwóch latach co rusz fundowane są mieszkańcom Grudziądza podwyżki. Raz tłumaczone katastrofalną sytuacją finansową miasta, innym razem pandemią. Przypomnijmy, że "w górę" poszły m.in. opłaty za parkingi, czynsz w GTBS-ie, stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami, kwoty podatków. Władze Grudziądza nie zwalniają tempa! Już od 2022 roku grudziądzanie muszą liczyć się z tym, że więcej zapłacą za podatek od nieruchomości : za dom, zakład pracy, działkę, garaż, czy komórkę na drewno. Większość ze stawek została ustalona na najwyższym, dopuszczalnym poziomie regulowanym przepisami prawa.

Jak podwyżkę tłumaczy Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza? Głównie tym, że dzięki windowaniu stawek wpływy do budżetu Grudziądza będą wyższe o ok. 4 mln zł w porównaniu z 2021 rokiem gdzie wyniosły one w sumie 64,8 mln zł. Jak uzasadnia prezydent Glamowski, podatek od nieruchomości stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych samorządu.