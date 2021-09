"Podwyżka w sklepach, ale nie u rolnika". Rolnicy o stawkach za mleko

Spolmlek oferuje za litr mleka 1,59 zł. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu - 1,51 zł. Według cennika Inter Milka, producenci mleka dostają 1,49 zł. Ryki płacą 1,66 zł.

Stawki za mleko w skupie i galopujące ceny środków produkcji, to temat wywołujący wiele emocji. Dyskusja o zarobkach za biały surowiec, toczy się w jednej z najpopularniejszych grup rolniczych na Facebooku.

- Cena 1,6 zł za litr mleka była przed wejściem do Unii, a ile kosztowały środki do produkcji - wskazuje jeden z producentów. Inny internauta stwierdza: - Skoro saletra poszła już 100% albo i więcej w górę, a ma być jeszcze droższa, mleko już powinno być minimum po 3 zł. Pan Damian wskazuje: No niech wzrośnie o tę 1/3 do poziomu 2,20 zł. Wtedy będziemy mogli myśleć o kupnie nawozów. Ten rynek jest tak pokręcony, że jedno źle posunięcie, i można iść z torbami.